Bauer Thomas ist seit fünf Jahren Single! In der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau will er nun die Eine fürs Leben finden – und hatte offenbar schon Erfolg. In der Folge am Montag schmiedete er mit seiner Auserwählten Carina bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Doch auch außerhalb des Kuppelformats kommt der 2,11 Meter große Landwirt bei der Damenwelt offenbar gut an und hat dazu auch Gelegenheit, denn: Thomas tanzt in einem Karnevalsverein.

Bei Extra begleitet Bauernreporter Ralf ihn zu seinem Hobby: Mit der Truppe "Kammerkätzchen und Kämmerdiener" hat der Tierliebhaber regelmäßig Auftritte und kommt seiner Tanzpartnerin Angie bei den Drehungen und Hebungen ziemlich nah. Aber Carina muss sich deshalb keine Sorgen machen, denn die Blondine ist längst anderweitig vergeben – genau wie viele andere der Gruppe. Trotzdem kann sich der Cap-Träger über ein paar Verehrerinnen in der "Karnevals-Szene" freuen. Zumindest seine Kolleginnen können nicht verstehen, warum er noch Single ist, und finden: Er verdient auf jeden Fall eine Freundin!

Die hat er jetzt offenbar auch gefunden. Carina und Thomas erklärten, sich ineinander verliebt zu haben. Ob für die beiden schon bald die Hochzeitsglocken läuten werden? Schließlich hatte sich der 27-Jährige ursprünglich vorgenommen, mit spätestens 30 Jahren unter der Haube zu sein und Kinder zu haben.

TVNOW / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Thomas und seine Carina

Instagram / ralf.herrmann.tv "Bauer sucht Frau"-Thomas und Bauernreporter Ralf

TVNOW Bauer Thomas und Carina bei "Bauer sucht Frau"

