Kurz nach den Flitterwochen gönnt sich das frisch verheiratete Ehepaar Jennifer Lawrence (29) und Cooke Maroney einen Abstecher ins Spa! Im Oktober gaben sich die "Tribute von Panem"-Darstellerin und ihr Partner das Jawort. Danach verschwanden sie in die Flitterwochen, die sie in einem Luxus-Resort in Indonesien verbrachten. Zurück in New York kommen sie anscheinend nicht mehr aus ihrem Erholungsmodus heraus!

Am vergangenen Montag entfloh das Liebespaar den immer kälter werdenden Herbsttemperaturen. Die Schauspielerin und der Galerist starteten ihre Woche mit einem gemeinsamen Verwöhnprogramm in einem Massagesalon in der Lower East Side – in dem sie sich ordentlich durchkneten ließen. Für so einen entspannten Tag hatten sich beide auch für völlig lässige Outfits entschieden: Jennifer trug einen hellbraunen, langen Mantel, einen in lila sowie magenta gehaltenen Schal und dazu eine karierte Hose. Cooke trug einen Hoodie mit Camouflagemuster, eine dunkelgraue Hose und Vans. Beide vervollständigten ihr Styling mit einer Sonnenbrille.

Ihren Alltag als Ehepaar genießen Jennifer und Cooke offensichtlich. Denn genauso harmonisch hatte man die Verliebten auch schon beim Einkaufen in der vergangenen Woche entdeckt. Mit vollen Tüten kamen sie nach ihrer Shoppingtour aus dem Einkaufscenter. Trotz der Bekanntheit der Schauspielerin versuchen die Eheleute, ein "normales" Leben zu führen.

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, November 2019

Anzeige

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, November 2019

Anzeige

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de