Erste Bilder von Neu-Ehefrau Jennifer Lawrence (29)! Die Schauspielerin hatte Ende Oktober ihren Verlobten Cooke Maroney geheiratet. Das Paar soll sich nach Angaben US-amerikanischer Medien vor 150 Gästen in einem luxuriösen Schloss in Newport das Jawort gegeben haben. Nach ihren dekadenten Flitterwochen in einem 5-Sterne-Resort in Indonesien trudelt der Alltag bei den frischgebackenen Eheleuten ein. Den verbrachten der Hollywoodstar und der Galerist nun bummelnd in New York.

Jennifer und Cooke wurden am Dienstag das erste Mal nach der Hochzeit bei einem Ausflug in der Metropole gesichtet. Die Frischvermählten hatten ein gemeinsames Mittagessen in einem italienischen Restaurant, bevor sie sich den alltäglichen Besorgungen zuwandten: Zusammen schoben sie ihren Einkaufswagen durch einen Supermarkt in der Lower East Side und stiegen am Ende mit vollgepackter Tüte ins Auto.

Dieses "Normalo"-Leben soll laut einem People-Insider genau das sein, was Jennifer an ihrem Gatten so wertschätze: "Er ist klug und lustig und ich glaube, er hält sie wirklich am Boden und behandelt sie nicht wie einen Promi, wie es ihre anderen Freunde gemacht haben."

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence in New York

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence in New York

Getty Images Jennifer Lawrence 2019

