Ist Avril Lavigne (35) wirklich wieder Single? Die Sängerin wurde Anfang 2018 zum ersten Mal mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit erwischt – sie hatte sich den Milliardär Phillip Sarofim geschnappt. Die beiden hielten ihre Beziehung jedoch weitestgehend privat. Lediglich seltene Paparazzi-Aufnahmen bei gemeinsamen Restaurant-Besuchen oder Spaziergängen dokumentierten ihre Liebe. Haben sich die kanadische Musikerin und der Unternehmer nun getrennt?

Wie Us Weekly aus dem Bekanntenkreis der "Sk8ter Boi"-Interpretin erfahren haben will, hätten Avril und Phillip ihre knapp zweijährige Beziehung beendet. Woran und wann ihre Partnerschaft gescheitert sein soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Zuletzt wurden sie im Juni Seite an Seite gesehen.

Ob es Phillip vielleicht gestört hat, dass Avril nach wie vor guten Kontakt zu ihrem Ex-Mann pflegt? Die 35-Jährige war von 2013 bis 2015 mit dem Nickelback-Frontmann Chad Kroeger (45) verheiratet. Nach ihrer Scheidung blieben sie jedoch gute Freunde und arbeiteten auch gemeinsam an Avrils aktuellem Album "Head Above Water".

Splash News Avril Lavigne und Phillip Sarofim in New York

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Jorge Rios/iPhoto/WENN.com Chad Kroeger und Avril Lavigne bei den MuchMusiv Video Awards 2013

