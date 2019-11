Was für eine romantische Geste! Cindy und Alex sind nun schon seit ein paar Wochen verheiratet – in der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick gaben sie sich das Jawort. Doch ihre Eheringe kauften sie sich erst nach der Trauung, denn: Alex hatte den Wunsch, die symbolträchtigen Schmuckstücke gemeinsam mit seiner Ehefrau auszusuchen. Schlussendlich hat sich das frischvermählte Paar für Ringe entschieden, die eine ganz persönliche Bedeutung haben. Welche, das haben sie gegenüber Promiflash verraten!

Ihre Wahl fiel auf roségoldene Eheringe, die eine Holzmaserung haben. "Ein Muster, das uns an Bali erinnert. Außerdem haben wir die Zeile unseres Hochzeitsliedes 'Du fängst mich ein' eingraviert", erklärte Alex gegenüber Promiflash. Dadurch seien die Schmuckstücke etwas Besonderes – so wie auch die Geschichte das Pärchens. Von Alex' Idee, die Ringe gemeinsam nach der Trauung auszuwählen, zeigte sich Cindy im Interview noch immer sehr begeistert: "Zum einen, weil er mir damit gezeigt hat, dass er Wert auf meine Meinung legt. Zum anderen, weil ich mich vorher in der Eile total beim Ausmessen des Ringes vertan hatte und er mir viel zu groß war", grinste die 31-Jährige.

Nicht nur die Ringe der beiden haben eine persönliche Note – auch der traditionelle Tanz des Paares nach der Trauung bestach durch eine recht individuelle Interpretation. Sashas Lied "Du fängst mich ein" war die musikalische Begleitung für Cindy und Alex' Hochzeitstanz in der Kuppel-Show. "Ein Tanz ohne Schritte, ohne Probe, ohne Action... Und dennoch der emotionalste Tanz meines Lebens", schwärmte die Berlinerin in ihrer Instagram-Story dazu.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

