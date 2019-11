Große Emotionen bei Unter uns! Am vergangenen Dienstag war es endlich so weit: Nach einer jahrelangen Achterbahnfahrt der Gefühle schritten Easy (Lars Steinhöfel, 33) und Ringo (Timothy Boldt, 28) gemeinsam vor den Traualtar. Es war die erste gleichgeschlechtliche Hochzeit in der Serie, seit diese vor 25 Jahren im Fernsehen an den Start ging – und vielleicht war es sogar die romantischste Hochzeit aller Zeiten? Die Fans waren jedenfalls zu Tränen gerührt.

Die Location, das Wetter und die Gelübde – an Easy und Ringos großem Tag schien alles perfekt zu sein. Während seines Eheversprechens musste der sonst so ernste Anzugträger Ringo sogar ein paar Tränchen verdrücken. Und auch vor den heimischen Mattscheiben herrschte offenbar erhöhter Taschentuch-Bedarf. "Das war soooo schön. Ich habe geweint" oder "Ich hatte Pipi in den Augen. Süß die beiden – vor allem Ringos Rede war sehr emotional", schrieben die User auf Facebook.

Die Schauspieler Lars und Timothy sprachen erst kürzlich ganz offen über die Dreharbeiten für die herzzerreißende Jubiläumsfolge. "Für mich persönlich war das eine anstrengende und intensive Woche, aber ich bin stolz auf das Ergebnis", resümierte Timothy. Und für seinen Kollegen war es eine "echte Bilderbuchhochzeit mit dem richtigen Mix aus Kitsch und Coolness".

MG RTL D / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Timothy Boldt bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) bei "Unter uns"

timothyboldt/Instagram Timothy Boldt und Lars Steinhöfel

