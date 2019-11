Da hat sich jemand aber tierisch gefreut! Bei Priyanka (37) und Nick Jonas (27) ging alles sehr schnell: Nach nur wenigen Monaten Beziehung gab sich das Paar am 1. Dezember 2018 das Jawort. Damit stehen die beiden nun kurz vor ihrem ersten Hochzeitstag – und den nahm die Schauspielerin vorab zum Anlass, um ihrem Nick ein ganz besonderes Geschenk zu machen: Sie überraschte den Sänger doch tatsächlich mit Familienzuwachs – und stellte ihm ihren neuen Hundewelpen vor!

Auf Instagram postete der Beschenkte direkt mehrere Eindrücke von dem brandneuen Mitbewohner. Darunter befand sich auch das Video, in dem das erste Zusammentreffen von Nick und dem Vierbeiner zu sehen ist: Während Nick schläft, setzt Priyanka den kleinen Schäferhund kurzerhand ins Bett – und dieser checkt dort erstmal sein neues Herrchen aus. Auch wenn Nick in dem Clip seine Emotionen nicht so stark nach außen trägt – die Freude über das neue Familienmitglied ist riesig. "Pri kam heute Morgen mit der absolut besten Überraschung nach Hause. Bitte lernt unseren neuen Welpen Gino kennen. Ich habe nicht aufgehört zu grinsen, seitdem ich heute aufgewacht bin und realisiert habe, was abgeht", schrieb der Bruder von Joe Jonas (30) dazu.

Unter dem Posting erläuterte Priyanka den Grund für das Riesen-Präsent: "Herzlichen Glückwunsch zum Fast-Hochzeitstag! Dein Gesicht... Urkomisch", scherzte die Bollywood-Schauspielerin. Gino hat nun auch schon einen eigenen Instagram-Account – unter dem Username "ginothegerman" können die Fans das Leben des Tier-Babys verfolgen.

Getty Images Priyanka und Nick Jonas in Cannes

Anzeige

Instagram / ginothegerman Nick Jonas und Hund Gino

Anzeige

Getty Images Nick und Priyanka Jonas in L.A.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de