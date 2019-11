Von Ehekrise keine Spur! Jessica Biel (37) zeigt sich völlig unbeeindruckt von den Gerüchten, dass ihr Mann Justin Timberlake (38) sich anderweitig vergnügen würde. Vor einigen Tagen wurde der Schauspieler von Paparazzi in einer Bar in New Orleans abgelichtet – ohne Ehering und Händchen haltend mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30). Doch zwischen Jessica und dem Musiker ist nach dem Fremd-Fummeln anscheinend alles in Ordnung. Die 37-Jährige wurde jetzt in einem Parkhaus in Los Angeles gesehen, wobei es nicht im Geringsten wirkte, als gäbe es zwischen ihr und Justin Differenzen!

Laut DailyMail trug die "The Sinner"-Darstellerin demonstrativ ihren Diamant-Ehering, als sie nach ihren Erledigungen einen Parkautomaten in einem Parkhaus bediente. Jessica, die ohne ihren Sohn unterwegs war, brachte für die Promi-Fotografen sogar das ein oder andere Lächeln zustande. Ihr Auftreten verriet keinerlei Anzeichen dafür, dass im Hause Biel-Timberlake der Haussegen schief hängen könnte. Zur selben Zeit arbeitete Justin am Set seines neuen Filmprojekts in Louisiana. Für das Drama "Palmer" schlüpft er in die Rolle des Ex-Sträflings Eddie Palmer.

Laut einem Artikel von HollywoodLife soll an den Fremdgeh-Gerüchten zwischen dem "Sexy Back"-Sänger und seiner Filmpartnerin Alisha nichts dran sein. Der 38-Jährige und die Amerikanerin verkörpern bei ihren aktuellen Dreharbeiten für "Palmer" zwei Charaktere, die in einer Beziehung sind – was wohl der Grund dafür ist, dass sie derart vertraut miteinander erscheinen.

Mega Agency Justin Timberlake, November 2019

Splash Jessica Biel und Justin Timberlake, April 2019

Rachpoot/Dean/MEGA Jessica Biel, November 2019

