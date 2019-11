Die Beziehungsliste von Pete Davidson ist voll mit berühmten Frauen. Seit Wochen gibt es immer wieder Spekulationen, dass der 26-Jährige und das Model Kaia Gerber (18) mehr als nur Freunde sind. Die Gerüchte scheinen mit veröffentlichten Knutschfotos nun endlich bestätigt zu sein. Doch der Schauspieler scheint nicht nur auf weibliche Berühmtheiten zu stehen. Als Teenager war er in Leonardo DiCaprio (45) verliebt.

Der Komiker ziert das Cover der aktuellen Ausgabe des Paper Magazine und erzählte der US-amerikanische Zeitschrift ganz offen über seine Schwärmerei für den "The Wolf of Wall Street"-Darsteller. "Naja, ich habe mir immer zu Leonardo DiCaprio einen runtergeholt. Ich war sehr verknallt und hatte dieses riesige Poster von ihm von 'The Beach'", verriet Pete im Interview. "Als Titanic raus kam, in der dritten oder vierten Klasse, da gab es diese Leo-Liebesbücher. Ich hatte alle! Er war der coolste", berichtete der Ex von Ariana Grande (26).

Davidson erwähnte, dass er tatsächlich mal auf seinen Kindheitsschwarm getroffen ist und er damit total überfordert war. "Ich habe ihn zweimal getroffen und habe ihm die Hand geschüttelt. Dann bin ich schnell weggelaufen.. es war zu viel", äußerte der Entertainer im Gespräch.

