Milla Jovovich (43) hat eine gute Ausrede, um an leckeres Eis zu kommen! Die Schauspielerin ist bereits Mama von zwei Kindern. Im vergangenen August verkündete sie dann stolz, dass sie nach einer Notfall-Abtreibung im Jahr 2017 wieder schwanger ist. Durch die anderen Umstände hat die "Resident Evil"-Darstellerin natürlich auch spezielle Gelüste – Milla liebt es, Eis zu mampfen. Und um immer schnell und ohne Reue an die kühle Köstlichkeit zu kommen, hat sie zum Glück ihr Töchterchen Dashiel (4)!

"Du bist schwanger und hast wirklich Hunger auf Eiscreme. Also fragst du deine vierjährige Tochter ganz beiläufig: 'Willst du jetzt Eis essen oder später nach dem Abendbrot?', wohl wissend, dass sie 'Jetzt!' rufen wird", schrieb Milla unter ein Foto von sich und Dashiel auf Instagram. Darauf halten beide große Eisbecher in der Hand und schauen vorfreudig. Die Taktik der Bald-Dreifach-Mama scheint also voll aufgegangen zu sein.

Die entspannte Zeit mit ihrer Familie sei der 43-Jährigen gegönnt – immerhin seien die ersten Wochen ihrer aktuellen Schwangerschaft nicht nur eine positive Nachricht gewesen: "Als ich herausfand, dass ich schwanger bin, pendelten meine Gefühle zwischen purer Freude und furchtbarer Angst. Wegen meines Alters und nachdem ich ein Baby verloren habe, wollte ich nicht zu schnell eine Verbindung aufbauen." Nach etlichen Untersuchungen stehe allerdings fest, dass der Nachwuchs kerngesund sei. Sie erwartet nun ihre dritte Tochter.

Instagram / millajovovich Milla Jovovich mit ihrem Mann Paul W. S. Anderson

Getty Images Milla Jovovich im Juni 2019

Instagram / millajovovich Paul, Ever und Dashiel Anderson mit Milla Jovovich

