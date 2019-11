Seit seiner Hochzeit mit Katherine Schwarzenegger (29) gehört Chris Pratt (40) offiziell mit zur Schwarzenegger-Familie! Und der Schauspieler scheint mit offenen Armen empfangen worden zu sein: Nicht nur Schwiegervater Arnold (72) lobt ihn in den Himmel – auch mit Patrick Schwarzenegger (26) versteht sich der "Guardians of the Galaxy"-Star offenbar blendend: Der Schwager des 40-Jährigen verriet nun, wie sie gemeinsam Thanksgiving feiern werden!

Patrick verriet bei den American Music Awards, dass der Feiertag regelmäßig mit seinen Geschwistern Katherine, Christina und Chris im Haus seiner Mutter zelebriert würde: "Thanksgiving bei uns zu Hause ist toll. Am Mittwoch gehen wir immer zusammen in die Kirche und veranstalten dort ein Thanksgiving-Essen für die Gemeinde und Donnerstag feiern wir dann Thanksgiving bei meiner Mutter." Dann würden sie den Tag zunächst mit einem eigenen Footballspiel beginnen, anschließend gemeinsam essen und dann ein Match des Ballsports im TV verfolgen!

Auch Chris feiere in diesem Jahr gemeinsam mit Patrick und Katherines Familie – und offenbar verbindet seinen Schwager und ihn eine große Leidenschaft: "Er kann eine Menge essen!", erklärte Patrick, "Chris und ich machen uns immer über den Nachtisch her. Er liebt es, zu essen. Wir haben beide eine Schwäche für Süßes!"

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver im November 2019

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de