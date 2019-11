Was machen Charlotte Würdig (41) und Sido (38), um ihre Liebe frisch zu halten? In langjährigen Beziehungen schleicht sich bei vielen Paaren der Alltagstrott ein und das Feuer erlischt. Besonders wenn Kinder ins Spiel kommen, ist es für Paare oft schwierig, Zeit für romantische Momente unter vier Augen zu finden. Der Berliner Rap-Star weiß um diese Problematik und findet deshalb, dass man sich gegenseitig gezielt Liebes-Augenblicke schenken muss! Und so lauten die Tipps des Familienvaters für eine glückliche Beziehung.

In Palina Rojinskis (34) Podcast “Podkinski” wollte die Moderatorin von dem Musiker wissen, wie man die Romantik in einer Liebesbeziehung am Leben hält. Sido riet ihr daraufhin zu Date-Nights: "Essen gehen, sich einfach Zeit nehmen für den anderen, mal eine Stunde früher aufstehen, damit du noch eine Stunde mit deiner Frau verbringen kannst." Für Paul Hartmut Würdig, wie der Rapper bürgerlich heißt, wären solche Momente von großer Bedeutung.

Sido trennte sich im Frühjahr 2012 von der ehemaligen Nu-Pagadi-Sängerin Doreen Steinert (33) – die beiden waren damals verlobt. Nur wenige Monate später machte der 38-Jährige seine Romanze mit Charlotte offiziell und trat mit ihr in Las Vegas vor den Traualtar.

