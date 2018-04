Seit knapp sechs Jahren ist die Moderatorin Charlotte Würdig (39) mit Sido (37) verheiratet – 2013 und 2016 kamen ihre beiden gemeinsamen Söhne zur Welt. Obwohl Charlotte momentan übers Let's Dance-Parkett fegt und auch er vielen beruflichen Projekten nachgeht, kommt die Liebe nicht zu kurz. Jetzt gibt die Nachwuchs-Tänzerin intime Einblicke in die Beziehung zu dem Rapper: Völlig offen plaudert die Blondine über das Geheimnis ihres Ehelebens!

"Es gibt keine Bilderbuch-Beziehung, man muss den anderen einfach so nehmen, wie er ist. Wenn er die Socken nicht wegräumt, sollte man kein großes Ding daraus machen", verriet die gebürtige Osloerin bodenständig gegenüber Bild. Und die Dates sollten auch nach Jahren nicht zu kurz kommen. Zwar planen die Zweifach-Eltern nicht immer spektakuläre Dream-Rendezvous, aber verbringen dennoch Zeit miteinander: "Manchmal reicht es auch, zum Italiener um die Ecke zu gehen und gemeinsam ein Glas Wein zu trinken. Und es ist auch kein Drama, wenn man sich mal nichts zu erzählen hat, sich anschweigt und auf sein Handy schaut."

Weiter verrät sie, dass erst der ehemalige Rüpel-Rapper sie glücklich machen konnte: So führe sie mit Paul Würdig, wie Sido bürgerlich heißt, ihre erste richtige Beziehung – dennoch bleibe sie in der Liebe am liebsten unabhängig, denn bei der Entscheidung, bei "Let's Dance" mitzumachen, hatte ihr Gatte kein Mitspracherecht. Der unterstütze sie jedoch gern in dieser anstrengenden Zeit: "Mein Mann ist stolz auf mich und fiebert bei den Shows mit. Vielleicht sitzt er auch bald mal im Publikum, da müssen die Zuschauer mal die Augen offen halten!"

