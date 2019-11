Marco Bentzien äußert sich erstmals zur Verlobung! Im Oktober überraschte der Bauer sucht Frau International-Teilnehmer mit romantischen News: Wie Promiflash erfuhr, sei Marco während eines Volksfestes in Dresden vor einer unbekannten Schönheit auf die Knie gegangen. Vorerst wollte der Landwirt nicht über das vermeintliche Liebesversprechen reden – bis jetzt: Marco verriet exklusiv, was hinter dem Blitz-Versprechen steckte – und ob es noch immer Bestand hat!

Die mysteriöse Brünette betreibe selbst einen kleinen Hof, lebe in Deutschland und habe Marco abseits der offiziellen Kuppelshow-Wege geschrieben. Aus einem freundschaftlichen Kontakt sei schnell mehr geworden: "Wir haben uns dann irgendwie immer mehr angenähert und auch digital verliebt", gestand Marco gegenüber Promiflash. Der Farmer machte sich auf den Weg zu seiner Web-Traumfrau – die ihn auch im realen Leben sofort umgehauen habe. "Der Höhepunkt war dann tatsächlich die Verlobung, weil es richtig eingeschlagen hat, was die Gefühle angeht", schwärmte der Wahl-Chilene.

Doch das Glück war nur von kurzer Dauer: Die Frischverlobten trennten immerhin über 12.000 Kilometer voneinander und keiner wollte in naher Zukunft seine Heimat verlassen. "Wir leben in sehr, sehr verschiedenen Welten und wir haben beide unseren eigenen Kopf." Marco zog letztendlich einen Schlussstrich und beendete das Ganze: "Die Perspektive, eine Fernbeziehung nach Deutschland zu führen, ist keine Perspektive für mich." Eine Entscheidung, die dem Herzblut-Südamerikaner alles andere als leicht gefallen zu sein scheint: "Es macht mich sehr traurig, weil Liebe im Spiel war und wir uns ergänzt haben. Aber wie sie so schön gesagt hat: 'Die Entfernung ist der Killer'".

Sonstige "Bauer sucht Frau International"-Star Marco Bentzien und seine Ex-Verlobte

Sonstige Marco Bentzien, ehemaliger "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

