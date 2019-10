Anfang des Jahres hatte sich Dennis Quaid (65) nach rund zwei Jahren Beziehung von seiner Model-Freundin Santa Auzina getrennt. Im Juni überraschte der Ex-Mann von Meg Ryan (57) dann mit einer neuen Dame an seiner Seite – die 26-jährige Studentin Laura Savoie. Bei den beiden muss die Chemie wohl so sehr stimmen, dass der Schauspieler ihr jetzt die Frage aller Fragen stellte: Dennis soll seine Laura heiraten!

Wie Us Weekly bestätigt, macht der 65-Jährige angeblich wieder Nägel mit Köpfen – er soll mit der Blondine verlobt sein. Bisher äußerte sich das Paar zu diesen Gerüchten noch nicht. Am Freitag wurden die beiden aber ziemlich verliebt auf Hawaii gesichtet, zusammen verbrachten sie dort ein paar romantische Stunden am Strand.

Mit Laura würde Dennis zum vierten Mal vor den Traualtar treten. Bereits von 1978 bis 1983 war der "Ein Zwilling kommt selten allein"-Darsteller mit Pamela Jayne Soles verheiratet. Acht Jahre später nahm er Meg zur Frau – nach zehn Jahren ließ sich das Paar scheiden. Seine letzte Ehe ging er 2004 mit Kimberly Quaid ein. Im vergangenen Jahr ließen sie sich scheiden.

Getty Images Dennis Quaid, Schauspieler

Anzeige

Slaven Vlasic/Getty Images Dennis Quaid in New York City

Anzeige

Getty Images Meg Ryan und Dennis Quaid im Oktober 1998

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de