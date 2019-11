Das sieht ganz nach einem stilechten Frauenabend aus! Hollywood-Ikone Melanie Griffith (62) hat aus ihren insgesamt drei Ehen je ein Kind. Neben ihrem Sohn Alexander Bauer (34) gehören zu dem Nachwuchs-Trio auch Filmstar Dakota Johnson (30) aus der Ehe mit Don Johnson (69) und TV-Gesicht Stella Banderas, deren Vater "Zoro"-Darsteller Antonio Banderas (59) ist. Mit ihren beiden berühmten Töchtern wurde die 62-Jährige nun bei einem schwungvollen Dinner in West Hollywood gesichtet!

Paparazzi hielten am Dienstagabend fest, wie sich das Mutter-Töchter-Gespann mit Freunden in West Hollywood zum Dinner traf. Die Stimmung schien ausgelassen zu sein – die Promi-Familie lachte viel und unterhielt sich angeregt. Von Sohn Alexander, der im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht im Rampenlicht steht, war an diesem Abend nichts zu sehen.

Dass insbesondere Dakota und ihre Mutter Melanie ein inniges Verhältnis zueinander pflegen, bewiesen die beiden Leindwandschönheiten immer wieder mit gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten. Und auch mit Papa und Ex-Mann Don hatten die beiden 2016 für die Premiere von "How To Be Single" in New York im Blitzlichtgewitter posiert.

Backgrid Stella Banderas und Dakota Johnson im November 2019

Backgrid Stella Banderas im November 2019

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson 2016 in New York

