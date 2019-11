Dramatische Szenen bei GZSZ! Für John (Felix von Jascheroff, 37) könnte es nach der Schießerei auf Malle im vergangenen Jahr momentan eigentlich kaum besser laufen: Mit Shirin (Gamze Senol) hat er endlich die Frau seines Herzens an der Seite, sein Geschäft im Mauerwerk boomt und zuletzt kehrte auch Kumpel Leon (Daniel Fehlow, 44) wieder nach Berlin zurück. Doch seine Glückssträhne scheint nun abzureißen: John wird offenbar Opfer eines krassen Überfalls.

Achtung, Spoiler!

Erste Pressebilder von RTL zeigen den Gastronomen blutverschmiert, gefesselt und mit einem dicken Veilchen unterm Auge. Anscheinend werden seine Freundin Shirin und er nach Ladenschluss im Mauerwerk von einer Gruppe schwarz maskierter Männer attackiert. John wird von den Eindringlingen aufs Übelste verprügelt und zugerichtet, während seine Partnerin von den Schlägern verschleppt wird. Ausgerechnet Shirins Ex Erik (Patrick Heinrich, 34) scheint den beiden zur Hilfe zu kommen. Was genau passiert, erfahren die Zuschauer erst am kommenden Montag, wenn die Folge ausgestrahlt wird.

Aber wer steckt wohl hinter der brutalen Attacke? Möglicherweise handelt es sich bei einem der Übeltäter um Lars (Timon Ballenberger), den John wegen rassistischer Angriffe als Koch entlassen hatte. Nach seiner Kündigung schnaubte der Blondschopf vor Wut. Die GZSZ-Fans waren sich schon damals sicher: Lars wird sich an John rächen. "Ich glaube, das gibt ein Nachspiel. Das lässt der sich nicht so einfach gefallen", schrieb ein User damals auf Facebook.

