Was für eine Boss-Lady! Victoria Beckham (45) ist nach ihrer Girlgroup-Zeit bei den Spice Girls keineswegs in der Versenkung verschwunden – im Gegenteil! Die Frau von David Beckham (44) hat sich zu einer supererfolgreichen Unternehmerin und ernst zunehmenden Designerin gemausert. Und das sieht man ihr auch an: Vic zeigt sich stets in eleganten, erwachsenen Styles. Auf einer ihrer Firmenfeiern erschien sie nun sogar in einem echten Chef-Outfit: Die Brünette schmiss sich in einen klassischen Anzug!

Paparazzi lichteten die Beauty in London auf dem Weg zu ihrem Fashion-Outlet ab, in dem am Donnerstag eine Weihnachtsfeier stattfand. Dazu hatte sich Ex-Posh-Spice auch ganz schön aufgebrezelt. Zu einer weißen Bluse und einer schwarzen Anzughose kombinierte sie ein Sakko, das sie auch gut aus dem Schrank ihres Mannes geklaut haben könnte. Um den androgynen Look nicht zu hart wirken zu lassen, peppte sie den Blazer mit einer schwarzen Stoff-Blumen-Brosche auf.

Erst vor ein paar Tagen zog sie den Blick mit einem anderen besonders extravaganten Look auf sich. Auf dem Weg zur Talkshow von Jimmy Kimmel (52) erwischten Fotografen die 45-Jährige in einem speziellen Seidenkleid, auf dem schwarze Unterschriften gedruckt waren.

Splash News Victoria Beckham, Designerin

Splash News Victoria Beckham im November 2019

MEGA Victoria Beckham, November 2019

