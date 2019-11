Sie sind faire Verliererinnen! Heute gab es bei Dancing on Ice eine Überraschung: Nicht nur ein Promi, sondern gleich zwei mussten nach der Folge die Eislaufbahn verlassen. Treffen konnte es nach einer fulminanten Show Jenny Elvers (47), Peer Kusmagk (44) oder Klaudia Giez (23) – sie mussten nämlich in Skate-Off! Und schlussendlich schickte die Jury Peer in die nächste Runde, damit flogen die beiden Damen raus. Wie geht es ihnen nach ihrem Aus?

In der "Dancing on Ice"-After-Show sprach GNTM-Beauty Theresia Fischer (27) mit den beiden. Jenny konnte verstehen, warum sich die Juroren gegen sie entschieden hatten: "Ganz ehrlich, es ist nur fair, dass ich draußen bin. Die anderen waren besser", sagte sie deutlich. Außerdem hätte sie eine tolle Zeit gehabt und mit Jamal Othman einen tollen Partner, den sie in ihr Leben integrieren wolle – "ob er will oder nicht", scherzte sie und auch der Eiskunstprofi musste herzlich lachen.

Überraschender als das Aus von Jenny war für viele Zuschauer wohl das von Klaudia, denn immerhin bekam sie von der Jury 20.5 Punkte – eine tolle Leistung. Trotzdem hatte das Model mit dem Aus durchaus gerechnet. "Ja. Ich hab's mir schon gedacht. Meine Fans sind alle total enttäuscht. Mein Gott, es ist eine Show. Ich bin supereasy. Ich kann jetzt in den Urlaub, ich war mit den Nerven am Ende", erklärte sie im Interview. Ihr Show-Partner Sevan Lerche hatte außerdem nur lobende Worte für Klaudia übrig. "Sie hat alleine für sich immer weitergeübt. Mit dem Programm heute haben wir uns würdig verabschiedet. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns", lauteten seine Abschiedsworte.

SAT.1/Willi Weber. Jenny Elvers und Jamal Othman in der dritten Folge von "Dancing on Ice", 2019

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Theresia Fischer bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de