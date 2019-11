Teddi Mellencamp Arroyave (38) genießt ihr Leben in vollen Zügen! Die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ist ein bekennender Social-Media-Fan und versorgt ihre Follower nahezu täglich mit Fotos. Auf den Pics sind nicht nur ihre beiden Kinder zu sehen, häufig postet Teddi auch alte Schnappschüsse von sich – seit ihren Zwanzigern hat sie über 35 Kilo abgenommen. In ihrem aktuellen Post zeigt die Blondine, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat.

Die Reality-TV-Teilnehmerin veröffentlichte auf Instagram zwei Bilder von sich an Thanksgiving. Links sitzt Teddi mit ernster Miene und deutlich fülliger als heute auf einer Couch. Auf der aktuellen Aufnahme lacht sie aus vollem Herzen. Mit der Collage möchte die 38-Jährige jedoch nicht nur die körperlichen Veränderungen betonen, sondern auch ihren Lebensmut. Früher habe sie an Thanksgiving Chips gegessen und keine sozialen Kontakte zugelassen, weil sie sich in ihrer Haut unwohl gefühlt habe. Nun sei jedoch alles anders: "Auf der rechten Seite ist zu sehen, wie ich jetzt die Feiertage feiere: aktiv, engagiert und bin ununterbrochen nur am Lachen."

Inzwischen sei es für die Schwangere das Schönste überhaupt, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, ohne dabei einen Gedanken daran zu verschwenden, wie sie sich am nächsten Tag fühle. "Es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass es sich nicht lohnt, auf der Ersatzbank zu sitzen. Im Spiel zu sein, macht so viel mehr Spaß", erklärt Teddi in dem Beitrag.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyaves Früher-Heute-Collage

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei der Los Angeles Mission Legacy of Vision Gala

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave mit ihren Kindern Slate und Cruz, November 2019

