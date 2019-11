Teddi Mellencamp Arroyave (38) posiert stolz mit Babybauch und ihren beiden Kids auf dem roten Teppich! Der Real Housewives of Beverly Hills-Star ist aktuell schwanger mit Baby Nummer drei. Vor etwa zwei Monaten hatte die 38-Jährige dies in einem Interview verkündet und dabei verraten, dass sie bereits einen kleinen Babybauch habe. Und der ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen: Stolz präsentierte Teddi ihre Körpermitte nun bei einem Event!

Zur Premiere von Frozen 2 tauchte die Schauspielerin in Los Angeles auf. Zu diesem Anlass war sie in einen blauen Samt-Jumpsuit geschlüpft und setzte damit ihre Babykugel optimal in Szene! Dabei hatte die zweifache Mutter auch ihre Kinder mit im Schlepptau – beide waren farblich passend zu ihrer Mama gekleidet: Söhnchen Cruz trug ein blaues Outfit, bestehend aus einer Jeans und einem Shirt mit Schneemann-Olaf-Applikation. Seine Schwester Slate kam in einem gepunkteten Samtkleid.

Ihre aktuelle Schwangerschaft dürfte für Teddi keine Selbstverständlichkeit sein – in der Vergangenheit hatte sie bereits mehrere Fehlgeburten zu verkraften. Ihre zwei Sprösslinge bekam sie schließlich mithilfe von künstlichen Befruchtungen. Mit ihrem dritten Kind wurde die Schauspielerin jedoch vollkommen ungeplant schwanger. "Wir haben so viel probiert, aber dieses Mal haben wir wirklich nichts gemacht", erklärte die Blondine.

Featureflash / ActionPress Teddi Mellencamp Arroyave mit ihren Kindern Slate und Cruz bei der "Frozen 2"-Premiere, 2019

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp Arroyave mit ihren Kindern Slate und Cruz in los Angeles, 2018

Anzeige

John Milne/SilverHub / ActionPress Teddi Mellencamp Arroyave bei der American Woman Premiere Party in Hollywood, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de