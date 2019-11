Hailey (23) und Justin Bieber (25) machen sich keinen Feiertagsstress! Am Donnerstag war ganz Amerika wieder im Thanksgiving-Fieber. Während das Datum für viele Menschen vor allem mit gutem Essen und gemütlichem Zusammensein verbunden wird, schwammen Hailey und Justin – im wahrsten Sinne des Wortes – gegen den Strom. Sie verbrachten das Fest nicht im Kerzenschein vor dem heimischen Kamin, sondern in der Sonne und am Pool!

Paparazzi erwischten das Paar am Thanksgiving-Tag in Miami Beach. Bei bestem Wetter entspannten das Topmodel und der Sänger auf einer Liege am Pool im Beisein von Freunden. Besonders Justin schien sich dabei mächtig wohlzufühlen. Immer wieder streckt der Kanadier auf den Aufnahmen entspannt die Arme von sich, legt sie auf den Hinterkopf und lässt sich das eine oder andere Grinsen entlocken.

Zum Strahlen hat Justin auch direkt doppelten Grund. Passend zu Thanksgiving gab es von Frau Hailey eine dicke Liebeserklärung auf Instagram. Dort postete sie ein intimes Knutsch-Foto und schrieb "Dankbar für die Liebe meines Lebens" dazu.

MEGA Justin Bieber in Miami Beach

MEGA Hailey und Justin Bieber im November 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf ihrer Hochzeit

