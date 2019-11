Marc Terenzi (41) erzählt, wie er drogen- und alkoholabhängig wurde! Eigentlich kennt man den Bühnenstar als heißes Mitglied bei den SixxPaxx und davor als Teil der Boyband Natural. Seit Kurzem geht der Sänger aber ganz offen damit um, dass er in der Vergangenheit starker Trinker war. Bis zu zwei Wodka-Flaschen trank der gebürtige US-Amerikaner am Tag. Im Promiflash-Interview packt er weiter aus: Das Showgeschäft führte ihn in diesen Teufelskreis!

"Alkohol und Drogen spielten eine große Rolle in meinem Leben. Man kommt zu einem Punkt, an dem man nur noch funktioniert. Du musst eine Show machen, du musst glücklich sein, du bist müde und bist ein Jahr auf Tournee", erinnert sich Marc zurück. Das Pensum sei hart gewesen und noch dazu habe er die falschen Freunde an seiner Seite gehabt: "Dann trinkst du ein bisschen Alkohol und nimmst Drogen, nur um durch den Tag zu kommen und um dich normal zu fühlen." In der Musikbranche sei es cool gewesen, betrunken eine Treppe herunterzufallen – es habe einem Rockstar-Image entsprochen.

Viele Kollegen des 41-Jährigen hätten es schließlich nicht geschafft, sich von Drogen und Alkohol loszureißen – und auch vom Management gebe es nicht viel Hilfe und Unterstützung, ist sich Marc sicher: "Sie bringen dich zur nächsten Show, du machst Geld. Wenn du stirbst, nehmen sie den nächsten Künstler." Der Ausweg sei für ihn schließlich ein komplettes Jahr Auszeit gewesen, in dem er sich auch von seinen Freunden getrennt habe. "Ich habe von null angefangen. Seit einem Jahr trinke ich keinen Alkohol, aber in der Zwischenzeit gibt es ein paar Rückfälle, aber es ist nicht so schlimm wie früher", gibt der Dreifach-Papa schließlich zu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi bei einem SixxPaxx-Auftritt

action press Marc Terenzi im Juni 2019



