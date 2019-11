Erst im Oktober versetzte Ben Affleck (47) seine Fans in große Sorge: Fotografen erwischten den Hollywood-Star bei einer ausgedehnten Trink-Tour. Mit seiner neuen Flamme Katie Cherry soll er so richtig auf den Putz gehauen haben und konnte sich angeblich kaum noch auf den Beinen halten, wie Bilder zeigen. Jetzt scheint sich der Hollywood-Star erholt zu haben. Ob dazu seine Familie beigetragen hat? Zusammen mit seiner Ex Jennifer Garner (47) und den Kids wurde Ben nun bei einem harmonischen Ausflug gesichtet.

Paparazzi-Fotos zeigen den stolzen Daddy und seine Liebsten unterwegs in Los Angeles. Während Jennifer und Teenie-Tochter Violet (13) die Truppe anführen und dabei in ein inniges Gespräch vertieft sind, spaziert der 47-Jährige mit den jüngsten Sprösslingen Samuel (7) und Seraphina (10) hinterher. Auch Oma Christine Anne Boldt ist mit von der Partie und genießt ganz offensichtlich die Familienzeit mit Sohnemann Ben und den Enkeln.

Dass Momente mit seinen Liebsten aktuell die beste Medizin für den Batman-Darsteller zu sein scheinen, hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet. Schon zum Halloween-Fest war Ben mit seinen Kindern unterwegs. Zusammen mit Jen dekorierten sie zudem die heimische Terrasse – passend zum Fest mit Kürbissen.

MEGA Schauspieler Ben Affleck

BG004/Bauergriffin.com/ MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern

Snorlax / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kids

