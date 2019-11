Wiedersehen macht Freude! Bei Das Supertalent möchten auch in der heutigen Folge wieder die unterschiedlichsten Künstler mit ihren Performances die Jury von sich begeistern. Eine Kandidatin versuchte bereits bei Juror Dieter Bohlens (65) Gesangs-Castingshow DSDS ihr Glück – und kehrt nun zurück auf die große Bühne: Vlada-Viola Rosa! Und auf die freut sich der Pop-Titan besonders, denn sie ist ihm nachhaltig im Gedächtnis geblieben!

"Sie war früher mal bei DSDS und zwar war das die, die früher nie ihre Beine rasiert hat, sie hatte immer so lange Haare an den Beinen, das ist das Einzige, woran ich mich erinnern konnte", erinnert sich der Musikproduzent in der Show. Doch Vlada hinterließ nicht nur durch ihre Rasier-Abneigung Eindruck – sie schaffte es 2016 dank ihrer tollen Klassik-Stimme sogar in den Recall, konnte aber mit ihrer Pop-Stimme dann doch nicht überzeugen. Mit einer Arie möchte die Königsbergerin nun an der Seite ihrer Schwester begeistern. In einem rosaroten Rüschenkleid tanzt sie mehr oder weniger standfest über die Bühne und schmettert das klassische Stück "Granada". Doch kommt sie damit beim Publikum und der Jury an?

Nicht wirklich – Vlada-Viola staubt lediglich von Bruce Darnell (62) ein "Ja" ab. Dieter und Sarah Lombardi (27) sind weniger begeistert und geben der Sängerin ein "Nein". "Vielen Dank trotzdem. Hoffentlich geht es irgendwo anders besser", verabschiedet sich Vlada geknickt aus dem Saal.

TVNOW / Stefan Gregorowius Vlada-Viola Rosa und ihre Schwester bei "Das Supertalent" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Vlada-Viola Rosa und ihre Schwester bei "Das Supertalent" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

