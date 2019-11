Hat die Trennung von Miyabi Kawai (45) bei Manuel Cortez (40) etwa sichtbare Spuren hinterlassen? Ende Oktober gab das einstige Traumpaar sein Liebes-Aus bekannt – nach rund 15 Jahren Beziehung. Der Grund: Er fühlte sich zu sehr allein in der Beziehung. Seit der Trennung zeigt sich der Schauspieler wieder vermehrt auf Veranstaltungen. Dabei überrascht der 40-Jährige nun in neuer Form und mit der Nachricht: Er hat zehn Kilogramm abgenommen!

Im Interview mit RTL.de sprach der Fotograf nun über seinen Gewichtsverlust. Obwohl anzunehmen ist, dass die Trennung von seiner langjährigen Lebenspartnerin ausschlaggebend dafür war, nannte er einen anderen Grund für die Veränderung. "Ich habe auf Bildern gemerkt: 'Wow, was habe ich für ein dickes Gesicht bekommen?!' Irgendwann hab ich dann gesagt: 'Nee, will nicht mehr!'", gab er offen zu. Deswegen fing er mit dem Joggen an. Mittlerweile soll er sogar vier- bis fünfmal die Woche sporteln. Dabei gehe es Manuel nicht ums Abnehmen, sondern er wolle einfach nur fitter sein und mehr Leistung bringen.

Nach der Trennung von Miyabi konzentrierte sich der ehemalige Verliebt in Berlin-Star noch mehr auf seine Körperertüchtigung. "Natürlich war dann der bereits existierende und tägliche Sport ein sehr guter Ausgleich, um Gedanken loszuwerden, um sich auszupowern – und nicht nur immer zu grübeln und traurig zu sein", offenbarte er.

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez im Januar 2019

Getty Images Manuel Cortez bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

ActionPress Manuel Cortez bei der 26. Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in Berlin

