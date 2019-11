Wird diese Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe halten? In der fünften Folge traten Christina und Marcel gemeinsam vor den Traualtar – und das, obwohl sie sich noch nie zuvor im Leben gesehen haben! Laut den Kuppel-Experten Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst sollen die beiden perfekt zusammenpassen. Aber wie sieht es nun in der Realität aus: Harmonieren Christina und Marc wirklich so gut miteinander?

Promiflash hat mal bei den frischgebackenen Eheleuten nachgehakt, welche Gemeinsamkeiten und Differenzen sie bereits an sich festgestellt haben. "Wir sind beide sehr humorvoll und absolute Familienmenschen", schwärmte Christina von ihrer Verbundenheit zu ihrem Gatten. Und es kommt sogar noch besser: "In den ersten Stunden konnte ich noch keine Unterschiede feststellen."

Dadurch, dass die beiden sich ja gerade erst kennengelernt haben, wohnen sie natürlich noch nicht zusammen – belastet das nicht die Kennenlernphase? "Klar ist es bei uns auch eine deutliche Entfernung, aber für weitere Entscheidungen oder Gespräche über dieses Thema sollten wir uns erstmal richtig kennenlernen", findet die Blondine. "Aber wir gehen da sehr positiv ran!"

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Christina und Marcel

Instagram / christina_hadeb Marcel und Christina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Instagram / christina_hadeb Christina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

