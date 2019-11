An den Looks von Kim Kardashian (39) scheiden sich oftmals die Geister, doch die Reaktionen zu einem ganz bestimmten Outfit ließen wohl das Fass überlaufen. Man erinnere sich an die Met Gala 2013, als die Reality-TV-Beauty gerade mit Töchterchen North hochschwanger war und ihren Babybauch in einem hautengen Kleid mit Blumenmuster in Szene setzte. Ein Hagel aus frechen Memes und fiesen Vergleichen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen ließ nicht lange auf sich warten. Was viele nicht wussten: Die Kritik nagte damals sehr an der sonst so gefassten Reality-TV-Queen.

Damals war es tatsächlich das erste Mal, dass Kim zur renommierten, jährlich stattfindenden Spendengala ging. Sie zählte allerdings noch nicht selbst zu den geladenen Gästen, sondern war lediglich Kanye Wests (42) Begleitung. "Ich war hochschwanger, sehr aufgedunsen und aufgebläht", erinnerte sich die 39-Jährige nun im Vogue-Interview zurück. Die Reaktionen auf ihre Robe von Designer Riccardo Tisci (45) hat sie bis heute nicht vergessen. "Ich glaube, sogar Robin Williams (✝63) hat getweetet, dass ich wie Mrs. Doubtfire aussehe", erzählt die Brünette. "Ich habe den ganzen Weg nach Hause geweint, weil ich es einfach nicht glauben konnte", gestand sie weiter.

Zwei Stars entpuppten sich damals allerdings als große Fans des extravaganten Looks: Mary-Kate (33) und Ashley Olsen (33)! "Ich erinnere mich daran, dass die Olsen-Zwillinge zu mir kamen und mir sagten, wie sehr sie mein Outfit lieben", fuhr Kim fort.

