Gab es für Samantha und Serkan ein Happy End oder nicht? In der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick sollten die beiden Kandidaten unter die Haube gebracht werden und dieses Jawort erwarteten die Zuschauer mit Spannung. Im Cliffhanger hatte es so ausgesehen, als ob die Blondine einen Rückzieher machen und Serkan nicht heiraten würde. Wie hat sich die 32-Jährige denn wirklich entschieden?

Am Ende wendete sich alles zum Guten. Zwar gab die Steuerfachangestellte zu, dass sie bis zum Schluss unentschlossen gewesen sei, doch am Ende entschied sie sich für die von den Experten arrangierte Ehe. Ihrem Bräutigam fiel ein Stein vom Herzen. "Ich bin erleichtert, dass sie 'Ja' gesagt hat", sagte Serkan nach der Trauung und schwärmte von seiner Braut. Zu Samanthas Vater sagte er: "Ihre Tochter ist wunderschön, wenn der Charakter auch noch so schön ist, dann ist sie perfekt."

Der Cliffhanger hatte viele Zuschauer vergangene Woche ziemlich genervt. "Wie? Das war's? Müssen wir jetzt noch eine Woche warten?", fragte sich beispielsweise einer der User auf Twitter.

