Advent, Advent, die Leberwurst brennt! Am Sonntag hat die besinnliche Vorweihnachtszeit begonnen. Bunte Kugeln, herrliche Lichterketten und leuchtende Kerzen schmücken nun Straßen, Häuser und Wohnungen. Auch Daniela Katzenberger (33) und ihre kleine Familie sind bereits in Weihnachtsstimmung. Allerdings in ganz eigener Katzen-Tradition: Bei Dani, Lucas (52) und Sophia (4) bekommt jeder seinen eigenen Adventskranz – und die Schmuckstücke könnten ausgefallener nicht sein!

Denn die drei TV-Bekanntheiten haben jeweils ihren eigenen Adventskranz bekommen. Bei Dani befinden sich anstatt vier Kerzen einfach mal vier Packungen Pfälzer Leberwurst oben drauf. Angesichts dieser herzhaften Köstlichkeit konnte die Nasch-Katze auch nicht bis nächste Woche warten – sie hat bereits zwei Packungen geöffnet und lässt sie sich auf ihrem Instagram-Foto schmecken! Ihr Mann Lucas freut sich ebenfalls über einen Schmankerl-Kranz: Seine vier Kerzen hat er durch vier Gläser mit Nuss-Nougat-Aufstrich ersetzt! Total gierig schaufelt sich der Musiker bereits die ersten Löffel des braunen Golds in den Mund.

Töchterchen Sophia hat ihren Lieblingsfilm Frozen auf ihrem Advents-Gesteck mit süßen Kerzchen der Figuren nachgestellt. Der Disney-Streifen begleitet die Mini-Katze schon seit Jahren. Zu ihrem vierten Geburtstag organisierten ihr ihre Eltern sogar eine Sause mit Filmheldin Elsa als Ehrengast!

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Sänger

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, Sophia Cordalis und Prinzessin Elsa

