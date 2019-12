Es war ein langer Weg für Hilarie Burton (37) bis zu ihrem großen Glück. Heute lebt die US-amerikanische Schauspielerin mit ihrem Ehemann Jeffrey Dean Morgan (bekannt unter anderem aus der Hitserie The Walking Dead) und ihren zwei gemeinsamen Kindern in Upstate New York. Eine glückliche Familie – ein Wunsch, der für Hilarie lange nicht in Erfüllung zu gehen schien. Die 37-Jährige hatte nämlich mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen.

Nach zwei Fehlgeburten und sehr schweren Zeiten, über die Hilarie ganz offen spricht, fand sie unverhofft ihr Happy End: "Ich war nicht unbedingt auf der Suche nach Liebe, aber ich habe mir seit Langem ein Baby gewünscht", zitiert sie das Magazin InStyle. Ihre Wünsche hätten sich erfüllt: "Als ich Jeffrey traf, fragte er mich, wo ich in zehn bis fünfzehn Jahren sein möchte. Ich sagte, ich möchte auf einer Weihnachtsbaumfarm leben. Und jetzt leben wir neben einer Weihnachtsbaumfarm."

Auch über ihre Ehe hat Hilarie nur Gutes zu berichten, sie sagt: "Das Eheleben ist fantastisch – wir sind immer noch verliebt! Es fühlt sich toll an, Mrs. Morgan zu sein. Es ist ein wohliges Gefühl. Alles fühlt sich anders an, ich hätte das nicht gedacht." Ihr eigenes Leben habe ihre Filme längst eingeholt. "Mein Leben hat diese Ferienfilme widergespiegelt, seit ich diese mache. Es war, als würde das Leben die Kunst imitieren", so Hilarie weiter.

