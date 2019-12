In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche mal wieder ordentlich! Miley Cyrus (27) trennte sich vor einigen Monaten von ihrem Noch-Ehemann Liam Hemsworth (29). Seit Oktober ist die 27-Jährige offiziell mit Cody Simpson (22) glücklich. Doch vor Kurzem kamen Spekulationen auf, die Musikerin könnte das Liebes-Aus mit ihrer Jugendliebe bereuen und würde den Schauspieler zurückhaben wollen. Alles quatsch, wie sich jetzt herausstellt. Denn Miley ist nach wie vor mit Cody zusammen!

Denn die beiden feierten am Donnerstag ein großes Thanksgiving-Fest zusammen. Der schöne Moment wurde von Mileys Schwester Noah (19) fotografisch festgehalten. Auf einem Instagram-Schnappschuss ist die Cyrus-Familie mit ihren Partnern und Freunden am Essenstisch zu sehen. Am Ende des Tisches sitzen sich auch Miley und Cody gegenüber, die leicht in die Kamera schmunzeln.

Cody fühlt sich bei Mileys Familie einfach pudelwohl. Der Australier verbringt oft Zeit mit seiner Liebsten bei ihren Verwandten und wurde bereits bestens in der Familie aufgenommen. Sogar bei der Hochzeit von Mileys Bruder Braison Cyrus (25) war der Hottie selbstverständlich auf allen Family-Fotos.

MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

Instagram / mileycyrus Miley und Tish Cyrus und Cody Simpson

