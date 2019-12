Die "The Voice Senior"-Kandidatin Silvia Christoph hat gleich mehrere künstlerische Talente! Am vergangenen Sonntag konnten ältere Sänger ihr Gesangstalent in der beliebten TV-Show unter Beweis stellen. Dabei stellte sich nicht nur Juandalynn, die Patennichte des Bürgerrechtlers Martin Luther King auf die Bühne – auch die 68-jährige Berlinerin schmetterte einen Song mit Bravour! Doch sie kann noch viel mehr: Silvia gestaltet die bekannten "Die drei ???"-Cover!

In einem Einspieler der Sendung erklärte die lllustratorin: "Seit Ende der 90er Jahre mache ich die Titelcover für die 'Die drei ???'. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich davon leben kann." Darüber hinaus malt sie unter anderem auch für die "Fünf Freunde"-Bücher. Die Fans der Detektiv-Reihen freuten sich offenbar sehr, das Gesicht hinter den berühmten Buchdeckeln nun zu sehen: "Die macht die Cover für 'Die drei ???'? Und 'Fünf Freunde'! Diese Frau ist eine Göttin!", schrieb ein User auf Twitter.

Als Sängerin überzeugte Silvia in der Show dann auch mindestens genauso wie als Zeichnerin: Sie trat mit dem Lied "Piece of my Heart" auf – und konnte mit ihrer rauchigen Stimme vier der Jury-Mitglieder für sich gewinnen! Am Schluss wählte sie sich Michael Patrick Kelly (41) als Coach.

SAT.1 / André Kowalski Juandalynn bei "The Voice Senior", 2019

Anzeige

© SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Senior"-Coaches Alec Völkel, Sasha, Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sascha Vollmer

Anzeige

SAT.1 / André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice Senior", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de