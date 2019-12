Wie die Mutter, so der Sohn: Bibi Claßen (26) könnte aktuell nicht glücklicher sein. Erst vor wenigen Wochen verkündete die YouTube-Berühmtheit, dass sie zusammen mit Ehemann Julian (26) ihr zweites Kind erwarte. Auch Sohn Lio (1) kann scheinbar kaum noch die Ankunft seines Geschwisterchens erwarten. Doch bis es so weit ist, genießen Mama und ihr Erstgeborener noch die Zeit zu zweit, so wie vor Kurzem: Lio und Bibi teilten sich genüsslich einen Burger!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun einen knuffigen Schnappschuss von sich und ihrem Sohnemann. Ziemlich vergnügt genießen die beiden darauf gemeinsam eine Fast-Food-Mahlzeit. "Kleiner Burger-Dieb! Ich liebe dieses Bild so sehr", betitelte die baldige Zweifach-Mama die Momentaufnahme und sammelte damit binnen weniger Stunden Hunderttausende Likes.

Seine zweite Schwangerschaft kann der Netz-Star dieses Mal aber nicht so richtig genießen. "Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Schwangerschaft dieses Mal mega die schlechte Haut bekomme und mir die Haare viel mehr ausfallen und so voll splissig werden", gestand sie erst kürzlich in einem YouTube-Video.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Söhnchen Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de