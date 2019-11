Gibt es bald einen Geschwister-Konkurrenzkampf? Bibi (26) und ihr Freund Julian Claßen (26) ließen vor wenigen Tagen die Bombe platzen: Nach der Geburt von Söhnchen Lio (1) im vergangenen Jahr ist Bibi erneut schwanger! Und auch jetzt fiebern die Fans des YouTube-Pärchens eifrig mit und durchlöchern die zwei mit unzähligen Fragen. Dabei hat eine Sache die Webstars tatsächlich schon länger beschäftigt: Werden die beiden Geschwisterkinder eifersüchtig aufeinander sein?

In Julians neuem YouTube-Video versucht das Paar, die am häufigsten gestellten Fragen gemeinsam zu beantworten. Das Thema Eifersucht sei ihnen vor der Fragerunde auch schon im Kopf herum geschwirrt. "Das ist etwas, wo wir schon echt viel drüber nachgedacht haben und was wir sogar schon mit der Familie besprochen haben", gibt die 26-Jährige zu. Angst davor hätten sie allerdings nicht. Bibi ist sich sicher: Die beiden Kinder und sie als Eltern würden in die neue Konstellation schnell hineinwachsen. Und ihr Liebster Julian meint dazu: "Das wird schon alles werden. Außerdem wüsste ich jetzt nicht, wenn die Kinder drei oder vier Jahre auseinander wären, dass das Kind dann nicht eifersüchtig wäre. Weil da könnte es ja vielleicht noch mehr verstehen."

Die Familienplanung sei bei ihnen jetzt aber erst mal abgeschlossen. Und für den Fall der Fälle erklärt Julian: "Also, wenn Bibi irgendwann noch mal schwanger ist, dann werden wir das mit drei Kindern auch schaffen." Geplant sei aber, nach dem zweiten Kind eine Pause einzulegen. "Früher wollten wir sogar fünf Kinder haben", wirft der YouTuber ein. Doch als sie Lio bekommen hätten, hätten sie gemerkt, wie viel Arbeit es ist, Kinder groß zuziehen – und daraufhin die gewünschte Anzahl an Kindern etwas minimiert.

YouTube / Julienco Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bianca Claßen in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de