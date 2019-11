So sehr nimmt Bibi Claßen (26) ihre zweite Schwangerschaft mit! Anfang des Monats verkündete die YouTuberin, dass sie und ihr Ehemann Julian (26) Baby Nummer zwei erwarten. Bei Söhnchen Lio (1) konnte Bibi ihre Schwangerschaft richtig genießen. Sie fühlte sich in dieser Zeit sogar besonders hübsch und attraktiv. Doch beim zweiten Claßen-Spross ist dies offenbar ganz anders: Bibi leidet unter einigen Schwangerschaftsproblemen!

Die 26-Jährige ist bereits in der 23. Schwangerschaftswoche. In einem YouTube-Video gibt sie ihren Fans nun einen kleinen Einblick in ihr Leben mit Babybauch – und trotz aller Vorfreude auf ihren kleinen Schatz sind die anderen Umstände für Bibi nicht immer leicht: "Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Schwangerschaft dieses Mal mega die schlechte Haut bekomme und mir die Haare viel mehr ausfallen und so voll splissig werden", erklärt sie. Solche Probleme habe sie bei ihrer ersten Schwangerschaft nie gehabt.

Die Leiden während Bibis Kugelzeit sind allerdings nicht nur rein kosmetischer Natur: So plagten die Web-Beauty zu Beginn auch immer wieder Unterleibsschmerzen. Nach etlichen Untersuchungen steht aber fest: Bibi und ihrem Baby fehlt zum Glück nichts.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßens Schwangerschaftsverkündung

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen , YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de