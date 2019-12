Der jugendliche Sohn des legendären "Crocodile Hunter"-Steve Irwin (✝44) zeigt sich richtig erwachsen! Wie einst sein Vater avanciert jetzt auch Robert Irwin zum bekannten TV Gesicht in Australien. Steve Irwin selbst hatte einst als Dokumentarfilmer und Zoodirektors Berühmtheit erlangt, da er wilde Tiere im TV einem Millionenpublikum nahe brachte. Weltweit trauerten die Fans, als er 2006 bei einem spektakulären Tauchgang von einem Stachelrochen mitten ins Herz gestoßen wurde und starb. Jetzt tritt sein Sohn Robert in die Fußstapfen seines Vaters: Auch er arbeitet mit gefährlichen Tieren - und ähnelt dabei seinem Vater, wie aus dem Gesicht geschnitten.

Im Australia Zoo, dem Zuhause des "Crocodile Hunter", feierte Robert jetzt seinen 16. Geburtstag. Und das auf etwas andere Art, als andere Kids in seinem Alter. Über eine Instagram-Story hatte er seine Fans dazu eingeladen, den Tag mit ihm im Tierpark zu verbringen und ihm beim Krokodile füttern zuzuschauen. Auch ein Stück Torte wartete dort auf die Follower. Was bei den kurzen Clips besonders auffällt: Aus dem kleinen Jungen ist fast schon ein gestandener Mann geworden. Die kindlichen Züge aus seinem Gesicht sind nahezu verschwunden, und er zeigt großen Mut bei der Arbeit mit den gefährlichen Tieren.

Dieses Jahr jährte sich der Tod seines berühmten Vaters und Familienoberhaupts zum 13. Mal. Ihm zum Gedenken wurde sogar der Steve-Irwin-Day ins Leben gerufen, der nun alle zwölf Monate – am 15. November – gefeiert wird. "Wir vermissen ihn jeden Tag, wir sind aber stolz darauf, seine Mission am Leben zu erhalten und Tage wie heute sind vor allem besonders", schrieb ein Sohn Robert zu einem Bild, das er von sich und seinem Papa auf Instagram an diesem Gedenktag gepostet hatte.

A Carlile / MEGA Robert Irwin, 16. Geburtstag

A Carlile / MEGA Robert Irwin, Dezember 2019

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

