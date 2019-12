Jessica Alba (38) bereitet sich auf Weihnachten vor! Wenn die Schauspielerin nicht gerade am Set für einen neuen Film dreht, verbringt sie ihre freie Zeit meist mit ihren Liebsten: Im Netz teilt die Schönheit regelmäßig Schnappschüsse aus dem Alltag ihrer fünfköpfigen Familie und lässt ihre Follower so am Besuch einer Kürbis-Farm, an einer Halloween-Feier oder am Thanksgiving-Dinner teilhaben. Jetzt machte sich Jessica mit ihrer ganzen Bande auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum!

Paparazzi-Bilder zeigen die "Fantastic Four"-Darstellerin, wie sie am Sonntag mit ihrem Ehemann, dem Filmproduzenten Cash (40), sowie ihren drei Kindern Honor (11), Haven (8) und Hayes (1) durch West Hollywood streifte. Auf einem Areal mit Tannenbäumen schaute sich die gebürtige Kalifornierin dabei nach dem passenden Christbaum für ihr Zuhause um. Pünktlich zum ersten Advent schien es, als wären die Dreifach-Mama und ihre Kleinen schon in bester vorweihnachtlicher Stimmung – mit strahlendem Lächeln im Gesicht tobten die Beauty und ihre Kids über den Platz.

Dabei hielt der Hollywood-Star nicht nur Ausschau nach einem Baum: Kurz darauf wurde Jessicas Mann mit einer Weihnachtsmann-Figur in den Händen gesichtet. Außerdem erstand das Paar mehrere kleine Dekorationsartikel aus dem Verkaufszelt. Der passende Nadelbaum schien allerdings nicht dabei gewesen zu sein – denn Jessica und ihre Liebsten machten sich ohne Grünzeug auf den Heimweg!

ActionPress Jessica Alba mit Ehemann Cash und den Kindern, Dezember 2019

MEGA Jessica Alba im Dezember 2019

MEGA Cash Warren mit seiner Tochter, Dezember 2019

