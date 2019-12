In knapp drei Wochen ist Weihnachten und 2019 neigt sich dem Ende zu: In der kalten Jahreszeit werden auch die Promis besinnlich und vor allem kuschlig. So auch Multitalent Cathy Hummels (31). Die Yoga-Queen präsentiert auch auf ihren Social-Media-Kanälen immer mehr winterliche Motive. Ob mit dem ersten Adventskranz-Schnappschuss des Jahres oder mit stylishen Winter-Looks für unterwegs. Ihr neuester Bildbeitrag beinhaltet dazu noch ihren Liebsten Mats Hummels (30).

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Moderatorin jüngst einen neuen Post, in dem man Cathy mit ihrem Profisportler-Ehemann sehen kann. Auf besagtem Bild kuscheln Herr und Frau Hummels auf der heimischen Couch. "Zwei Menschen unter einer Decke und draußen wird es bereits schon kalt. Gut, dass ich meine menschliche Lieblingswärmflasche bei mir habe", schrieb die hübsche Mama zu dem Bild.

Mats selbst postete denselben Schnappschuss auch auf seinem Account. Mit der zugehörigen Bildunterschrift: "Die letzte Woche war anstrengend und persönlich wirklich nicht optimal. Diese hat schon mal gut begonnen", macht der Kicker deutlich, wie wohl er sich an der Seite seiner Frau fühlt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / aussenrist15 Profi-Fußballer Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels

