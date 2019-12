Olivia Jade Giannulli (20) feierte nach rund neun Monaten ein kleines YouTube-Comback! Ihre Eltern Mossimo Giannulli und Schauspielerin Lori Loughlin (55) sorgten in den vergangenen Monaten mit einem Uni-Bestechungsskandal für Schlagzeilen. Sie sollen einer Elite-Bildungseinrichtung Geld bezahlt haben, damit ihre Tochter dort studieren darf. Daraufhin zog sich Olivia zunächst aus den sozialen Netzwerken zurück. Nachdem sie im August ihre Social-Media-Pause auf Instagram beendete, ist sie nun auch wieder auf YouTube aktiv. In einem neuen Video berichtet die Influencerin über ihre Gedanken, die sie zu dem Rückzug aus der Öffentlichkeit bewegt haben.

In dem aktuellen Clip auf ihrem YouTube-Kanal versucht Olivia, die momentane Lage zu erklären. "So gerne ich über all das sprechen möchte und weil ich weiß, dass es etwas ist, das angesprochen werden muss. [...] Ich wusste dennoch nicht, wann ich zu YouTube zurückkehren sollte. Der Grund dafür ist, dass ich aus juristischen Gründen über nichts sprechen darf, was gerade passiert", erklärte sie ihren Followern und bezog sich damit auf das laufende Gerichtsverfahren gegen ihre Eltern.

Sie habe sieben oder acht Monate lang abgewägt, ob ein Comeback sinnvoll sei, ohne über die Geschehnisse um ihre angeklagten Eltern erzählen zu können. Sie habe zwar mit ihrem Leben weitermachen wollen, gleichzeitig aber Angst davor gehabt, dieses Video hochzuladen und auf die Plattform zurückzukehren. Dennoch vermisse sie ihre Follower sehr, erklärte Olivia weiter – und sie freue sich darauf, künftig wieder Vlogs zu produzieren.

Getty Images Lori Loughlin mit Ehemann Mossimo Giannulli in Boston

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli im Dezember 2018

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli

