Sollte Alia Shawkats Reisekleidung möglichst praktisch sein? Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in der beliebten Netflix-Serie "Arrested Development" bekannt – und glänzt seitdem immer wieder auf den roten Teppichen diverser Veranstaltungen, wo sie oft in eleganten Kleidern überzeugt. Nun wurde die 30-Jährige in einem eher gewagten Look gesichtet: Am Flughafen präsentierte sich Alia in einem scheinbar wild kombinierten Outfit!

Paparazzi erwischten die Brünette am vergangenen Sonntag bei ihrer Abreise vom International Airport in Los Angeles. Für ihren Trip hatte sich Alia eine dunkle Jogginghose angezogen und diese mit einem bunten Rollkragenpulli und einer hellen Daunenjacke kombiniert! Dabei hatte Alia viel zu schleppen: Sie reiste ganz alleine mit insgesamt vier prall gefüllten Taschen!

Ob sich der Serien-Star auf seiner Reise wohl mit Brad Pitt (55) trifft? Die beiden scheinen aktuell besonders viel Zeit miteinander zu verbringen: Erst im September hatten die zwei Schauspieler gemeinsam ein Theaterstück in Los Angeles besucht – und waren nach einem kleinen Spaziergang anschließend gemeinsam im Auto weggefahren!

Snorlax / MEGA Alia Shawkat am Flughafen in Los Angeles im Dezember 2019

Snorlax / MEGA Alia Shawkat am Flughafen in Los Angeles im Dezember 2019

Backgrid/Action Press Brad Pitt und Alia Shawkat

Snorlax / MEGA Alia Shawkat am Flughafen in Los Angeles im Dezember 2019



