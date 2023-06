Größere Oberweite für Filmrolle? Debra Messing weigerte sich

Das ließ sich Debra Messing (54) nicht gefallen! Die amerikanische Schauspielerin ist vor allem für ihre Auftritte in der NBC-Sitcom "Will & Grace" bekannt. Von 1998 bis 2006 verkörperte sie dort Grace Adler und sicherte sich mit ihrer schauspielerischen Leistung ganze sechs Nominierungen für den Golden Globe-Award. Doch die Zeit am Set war anscheinend nicht immer rosig: Jetzt plauderte Debra ein pikantes Detail aus.

Bunte hat die Infos: Bei einer Podiumsdiskussion zum 25. Jubiläum ihrer Serie "Will & Grace" in Beverly Hills gab die 54-Jährige kurzerhand zu, dass die Studio-Bosse ihr gegenüber einen grenzwertigen Wunsch geäußert hatten: Debra sollte sich ihr Dekolleté ausstopfen. Doch das ließ sich der Hollywoodstar nicht gefallen! "Ich war einfach kein Fan von der ganzen Idee und sagte: Wisst Ihr was? Ich brauche das nicht", stellte sie klar.

Doch nicht nur das. Als Push-up sollen ihr die Chefs der Sitcom bei der ersten Kostümprobe Hühnerschnitzel vorgeschlagen haben. Diese sollte sie sich damals in den BH stopfen. Dennoch ließ Debra sich davon nicht beirren: "Ich sagte nur: 'Wenn er das wirklich will, dann soll er herkommen und es mir ins Gesicht sagen.'"

Instagram / therealdebramessing Debra Messing

Instagram / therealdebramessing Debra Messing

Getty Images Debra Messing im September 2021 in New York City

