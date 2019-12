Ihr Auftritt war wieder einmal ein echter Hingucker! Erst kürzlich feierte Julia Roberts (52) ihren 52. Geburtstag – und scheint dennoch einfach nicht älter zu werden. Mit ihren Red-Carpet-Outfits zieht sie immer noch regelmäßig alle Blicke auf sich – ob mit wunderschönen, figurbetonten Kleidern oder ausgefallenen Zweiteilern. Jetzt begeisterte sie in einem auffälligen Jumpsuit und passenden High Heels auf dem roten Teppich in London!

Bei den British Fashion Awards in England zeigte sich Julia strahlend in einem schwarzen Glitzer-Jumpsuit mit tiefem Ausschnitt. Durch die hohen Schuhe reichte ihr Beinkleid genau bis zum Boden, so dass man ihre schwarzen High-Heels beim Posieren kaum sehen konnte. Ihr Haar trug sie leicht gewellt und setzte durch einen Seitenscheitel ihre blauen Ohrringe gekonnt in Szene. Ein dezentes Make-up betonte ihre natürliche Ausstrahlung. Und die passte wieder einmal perfekt zu ihrem ebenso natürlichen Verhalten. Nach der Veranstaltung hatte Julia kein Problem damit, ihr hohes Schuhwerk einfach auszuziehen und barfuß zum Auto zu laufen.

Erst im Oktober sorgte sie mit einem anderen Outfit für Aufregung. Bei einem Polo-Turnier erschien die Schauspielerin in einem schwarz-weiß gepunkteten Jumpsuit. Ein ähnliches Kleidungsstück trug sie in ihrer Rolle der Vivian Ward – in ihrem erfolgreichsten und bekanntesten Film – Pretty Woman.

Backgrid Julia Roberts, Dezember 2019

Backgrid Julia Roberts nach den British Fashion Awards

Getty Images Julia Roberts beim Veuve Clicquot Polo Classic in Los Angeles

