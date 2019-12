Elena Miras (27) platzt fast vor Stolz, denn Aylen hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Entwicklung erreicht! Am 1. August 2018 erblickte die Tochter der ehemaligen Love Island-Kandidatin und ihres Kuppel-Kollegen und Freundes Mike Heiter das Licht der Welt. Seither postet die schöne Schweizerin mit den spanischen Wurzeln einen Schnuckel-Schnappschuss nach dem anderen von ihrer dreiköpfigen Familie. Am Montagabend hatte sie für ihre Fans ein paar erfreuliche Neuigkeiten: Klein-Aylen hat die ersten Gehversuche gewagt!

"Mein kleines Baby hat heute Abend ihre ersten vier Schritte alleine gemacht", verkündete die 27-Jährige stolz in ihrer Instagram-Story. "Ich bin natürlich so stolz auf sie, wie sie das gemeistert hat und ich glaube, es dauert auch gar nicht mehr lange, bis sie laufen wird", plauderte die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin von 2019 weiter aus.

An alle Mütter in ihrer Community hatte Elena außerdem eine wichtige Message: "Leute, macht euch gar keinen Stress. Jedes Kind macht es, wenn es so weit ist", appellierte sie. "Aylen hat jetzt auch diese Zeit gebraucht und das ist auch gar nicht schlimm. Sie macht alles so, so gut", enthüllte sie weiter.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Dezember 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen

