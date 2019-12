So schnell wird Scarlett Johansson (35) wohl nicht mehr den Kochlöffel schwingen! Am vergangenen Donnerstag wurde in den Vereinigten Staaten das Thanksgiving-Fest zelebriert. Bekanntlich fahren die Amerikaner zu diesem Anlass mit allerlei Köstlichkeiten auf. Auch die Stars feierten kräftig mit und verwöhnten ihre Liebsten mit Truthahn, Kartoffelpüree und Preiselbeersoße. Scarlett hat sich für das aufwendige Dinner ebenfalls an den Herd gestellt und gab jetzt zu: Nach dem selbst zubereiteten Festmenü braucht sie eine Pause!

"Ehrlich gesagt, nach diesem Thanksgiving-Essen brauche ich erst einmal Urlaub. Ich hatte ziemlich damit zu kämpfen", erklärte die Schauspielerin am Montag in der TV-Show Live with Kelly and Ryan. Neben der Plauderei über ihren neuen Film "Marriage Story" gab sie jede Menge Einblicke in ihre privaten Thanksgiving-Festlichkeiten und verriet: "Ich habe das komplette Menü zubereitet, weil meine Schwester schwanger ist – eigentlich kocht sie eher und ich helfe ein bisschen dabei." Während sie Leckereien für zwölf Leute vorbereitete, war ihr Verlobter Colin Jost (37) für den Apfelkuchen-Nachtisch zuständig.

Erst im Mai hatte der Komiker seiner Scarlett die Frage aller Fragen gestellt und die beiden ihre Verlobung verkündet. Nicht nur der Hollywood-Star ist von seinem zukünftigen Ehemann total begeistert. Auch Töchterchen Rose ist mega-happy mit ihrem Stiefpapa. "Er liebt es, mit ihr zu spielen und sie ist wirklich verrückt nach ihm", berichtete ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly über das Verhältnis zwischen Colin und der Kleinen.

Getty Images Film-Star Scarlett Johansson

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und ihr Verlobter Colin Jost

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Scarlett Johansson und Komiker Colin Jost

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de