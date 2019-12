Vor fast 15 Jahren wurde Kevin Jonas (32) mit den Jonas Brothers über Nacht zum gefeierten Teenie-Star. Mittlerweile ist der ältere Bruder von Joe (30) und Nick (27) neben einem Rockstar auch zu einem liebenden Familienvater geworden. Zusammen mit Ehefrau Danielle (32) hat der Musiker zwei Kinder. An Thanksgiving zeigten beide nun der ganzen Welt, wie glücklich sie mit ihrer Rasselbande sind: Im Netz veröffentlichte die Jonas-Familie neue Bilder!

Bei diesen niedlichen Schnappschüssen dürften die Fanherzen nur so dahinschmelzen: Auf Instagram teilte die Ehefrau des 32-Jährigen eine kleine Bilderreihe mit einem megagoldigen Porträt ihrer Kinder Valentina und Alena plus stolzem Papa. Auf dem zweiten Schnappschuss ist das Paar verliebt aneinandergeschmiegt zu sehen. "So dankbar und gesegnet mit meiner kleinen Familie", betitelte Danielle ihre Fotos.

Erst vor wenigen Monaten – zum zehnjährigen Verlobungsjubiläum – hatte Kevin seiner Liebsten eine rührende Liebeserklärung gemacht. "Ich habe so ein Glück, meinen besten Freund früh gefunden zu haben und dieses Leben mit dir verbringen zu können. Ich liebe dich so sehr! Danke, dass du Ja gesagt hast!", schrieb er in einem Insta-Beitrag.

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas

Anzeige

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas mit ihren zwei Töchtern

Anzeige

Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den VMAs 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de