Da hat es zwei aber ganz schön erwischt! Dabei sah es zunächst so aus, als würde das Märchen von Samantha und Serkan bei Hochzeit auf den ersten Blick enden, bevor es überhaupt begann. Vor dem Jawort schaute Samantha nämlich immer wieder unsicher zu ihrer Mutter rüber und schien, die Hochzeit platzen lassen zu wollen. Doch am Ende wurde alles gut: Sie gab Serkan das Eheversprechen. War die anschließende Hochzeitsnacht genauso turbulent wie das Jawort selbst?

Im Gegenteil! Gegenüber Promiflash schwärmten die Turteltauben von ihrer ersten gemeinsamen Nacht als Ehepaar: "Es war irgendwie so vertraut, dass wir gar keine Fragen mehr hatten und einfach nur völlig erschöpft Arm in Arm eingeschlafen sind", erzählten sie glücklich im Interview. Diese Harmonie setzte sich in den Flitterwochen fort: "Wir verstehen uns sehr gut und von der Chemie her passt das einfach wie die Faust aufs Auge", schwärmte der 36-Jährige von seiner Braut während des Honeymoons. Er habe das Gefühl, dass er Sam seit Jahren kennen würde.

Im Promiflash-Gespräch offenbarte die Steuerfachangestellte außerdem, was sie zum Schluss dazu bewogen hatte, Serkan doch zu heiraten: "Sein Strahlen in den Augen. Er hat so viel Freude und Ruhe ausgestrahlt. Wie hätte ich auch bei so einem sympathischen und offenen Auftreten 'Nein' sagen können?" Mit seiner Art habe er es irgendwie geschafft, ihre kalten Füße umzustimmen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 Samantha und Serkan bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Serkan und Samantha

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de