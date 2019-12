Überraschende Kehrtwendungen nach dem großen Bauer sucht Frau-Finale! Als sich vergangenen Montag alle Landwirte und ihre Ladys zum Wiedersehensfest mit Moderatorin Inka Bause (51) trafen, sah es so aus, als hätte die diesjährige Staffel vier Liebespaare hervorgebracht. Bei einem dieser Duos ist aber längst schon wieder alles aus und vorbei: Jürgen und Kerstin sind getrennt! Stattdessen hat sich der umworbene Thüringer eine Neue geangelt – und die ist bei den Zuschauern keine Unbekannte...

"Ich möchte euch gerne mitteilen, dass ich jetzt mit meiner lieben Corinne zusammen bin", ließ der Bio-Bauer in einem selbst gedrehten Video an RTL die Bombe platzen. Die blonde Brillenträgerin war beim Scheunenfest die Dritte im Bunde, die um das Herz des 63-Jährigen warb. Jürgen sortierte sie allerdings aus, weil sie Besitzerin von neun Hunden ist – dazu war er trotz großer Tierliebe zum damaligen Zeitpunkt nicht bereit. "Ich muss sagen: Das passt! Wir sind jetzt ein Paar. Ich bin verliebt. Das hätte ich nie geglaubt in meinem Alter, aber es ist so", fuhr er glücklich lächelnd fort.

Auch Corinne bestätigte das Liebesglück der beiden: "Wir sind dankbar, dass wir uns trotzdem gefunden haben. Das ist das Schönste auf der Welt, jemanden zu lieben", freute sie sich in einem weiteren Clip. Kandidatin Maggie, die von Anfang an nicht an eine funktionierende Beziehung zwischen Jürgen und Kerstin glaubte und das auch kundtat, sollte am Ende also recht behalten.

