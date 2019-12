Bei wem hat Amors Pfeil mitten ins Herz getroffen und bei wem ist er an der Zielscheibe vorbeigeflogen? Gestern Abend flimmerte die letzte Folge der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel über die Mattscheiben. Moderatorin Inka Bause (51) lud alle Landwirte und ihre Anwärterinnen zum großen Wiedersehensfest ein. Bei Speis und Trank wollte sie in Erfahrung bringen, was sich nach den Hofwochen so abgespielt hat und bei welchen Bauern neben Kühen, Schweinen, Alpakas und Co. mittlerweile auch Schmetterlinge eine Rolle spielen? Promiflash fasst zusammen: Das wurde aus den Bauern und ihren Frauen!

Burkhard und Tanja

Die beiden haben sich gesucht und gefunden – das war den meisten Zuschauern wohl schon während der Hofwoche auf dem Pferdehof des 45-Jährigen in Ostfriesland klar. Ganz ohne einen einzigen Streit meisterten die beiden ihre Zeit zu zweit und verliebten sich ineinander. Wie es bei ihnen weitergeht? "Wir haben schon darüber gesprochen, zusammenzuwohnen. Eine Hochzeit ist nicht ausgeschlossen", erklärte Tanja in der Sendung. Mit einem eindeutigen Augenzwinkern in Inkas Richtung machte Burkhard an dieser Stelle klar: Es wird nicht all zu lange dauern, bis er seiner Tanja die Frage aller Fragen stellen wird!

Christian und Christina

Christian und Christina klingen zwar nach einem absoluten Traumpaar, sind bedauerlicherweise aber keins geworden. "Es war alles toll, die Woche war super und ein paar Tage später verhielt sie sich anders mir gegenüber", erinnerte sich der 33-Jährige aus Celle bei Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen. Per WhatsApp-Nachricht am Morgen teilte Christina ihrem Bauern schließlich mit, dass sie keine Gefühle für ihn habe – für Christian, der sie zu Hause besuchen wollte, eine riesige Enttäuschung.

Christopher und Jennifer

Auch bei Christopher und Jennifer kam es zu keinem Happy End – und das, obwohl der 30-Jährige beim Abschied am Ende der Hofwoche noch bitterlich weinte. Zwischen den beiden kam es nicht einmal zu einem zweiten Treffen. "Ich wollte, aber er wollte nicht. Er hat das direkt nach der Hofwoche gesagt, dass ich überhaupt nicht sein Typ war", erzählte Jennifer enttäuscht. Der Cuxhavener bestätigte: "Sie ist nichts für meinen Hof. Sie muss auch klar kommen mit den Eltern. Wenn die da nicht harmonieren, dann geht das nicht."

Henry und Sabine

Beim Alpaka-Züchter Henry und der tierlieben Österreicherin Sabine war der Beziehungsstatus zunächst ungeklärt. Nachdem es bei den beiden während der Hofwoche ordentlich gefunkt hatte, war sich der Bauer aus Bentheim seiner Gefühle plötzlich nicht mehr sicher. Zwischen den beiden herrschte Funkstille! Beim großen Finale begegneten sie sich wieder und versprachen sich eine zweite Chance. "Es tut mir unendlich leid und ich empfinde sehr viel für dich und ich möchte, dass es irgendwie funktioniert", lauteten die herzzerreißenden Worte des 59-Jährigen.

Jürgen und Kerstin

Jürgen war der Bauer, der von seinen Hofdamen mit Abstand am meisten umworben wurde. Und auch wenn Kerstins Erzfeindin Maggie nicht an ihre Liebe glaubt, konnten die beiden mit Stolz verkünden: Sie sind ein Paar! Als Inka die beiden fragte, ob sie glücklich seien, antworteten sie im Chor mit "Ja" und küssten sich. "Er ist ruhig und kuschelig", schwärmte die Rheinland-Pfälzerin von dem 63-Jährigen aus Thüringen.

Kai und Philine

Beim Ackerbauer aus Hessen und der gelernten Köchin wollte der Funke nicht recht überspringen. Die beiden haben sich nach der Hofwoche zwar wiedergesehen, mussten aber einige Unterschiede feststellen. "Er arbeitet natürlich viel, aber wenn er gerade mal nicht arbeitet, dann feiert er auch viel. Und wenn er feiert, dann feiert er richtig – und so bin ich halt gar nicht", lautete Philines Kritik an Kai. Der 41-Jährige nahm's gelassen. "Es hat halt nicht ganz gereicht, dass die Schmetterlinge rausgekommen sind", entgegnete er. Trost schien er allemal schnell gefunden zu haben. Später am Abend bandelte er mit Milchbauer Thomas' Ex-Kandidatin Lena an.

Michael und Carina

Nachdem sich Michael während der Hofwoche für Conny und somit gegen Carina entschieden hatte, ruderte er wenig später zurück, gab Conny den Laufpass und rief Carina an. Doch wer wirklich dachte, der 30-Jährige und Carina werden nach der Aktion glücklich bis ans Ende ihrer Tage, der hat sich gehörig geirrt. Denn beim großen Wiedersehen gab es für den Frauenschwarm aus Mittelfranken eine böse Überraschung. Sonja, die sich ebenfalls bei der Kult-Kuppelshow beworben hatte, hatte Inka einen Enthüllungsbrief geschrieben, in dem stand, dass Michael sich mit ihr getroffen und ihr vorgeschwindelt hätte, nicht mit Carina zusammen zu sein. Zu kompliziert? Keine Sorge! Alles, was zu merken ist, ist: Michael und Carina sind kein Paar! "Ich weiß nicht, was an diesem Menschen wahr ist und was fake", empörte sich die Österreicherin im Nachhinein gegenüber Bild.

Rudi und Christina

Zwischen Rudi und Christina hätte alles so schön werden können. Beide sprechen Plattdeutsch und haben einen mennonitischen Glaubenshintergrund. Dennoch kam es nach der Hofwoche zu keinem Wiedersehen. Der Grund: Während der gemeinsamen Zeit in Paraguay hatte der 49-Jährige der Studentin eine Frage gestellte, die sie offenbar sehr verletzte. "Ich habe sie gefragt 'Bist du von dem Team gekauft worden?'", erklärte der Rinderwirt Inka den Vorfall.

Sven und Anke

Bei Publikumsliebling Sven und seiner Anke sahen die Zuschauer anfangs großes Potenzial. Gemeinsam sportelten die beiden und von der Blondine ließ sich der Brandenburger sogar die Haare zu einem Zopf flechten. Weil in ihr aber einfach keine Gefühle aufkommen wollten, brach sie die Hofwoche vorzeitig ab. Dass es zwischen den beiden nicht geklappt hat, obwohl sie auf einer Wellenlänge waren, bedauert Sven sehr: "Ich hatte immer das Gefühl, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich musste nie irgendwas erklären", erinnerte er sich. Mit ihr hätte er sich durchaus mehr vorstellen können.

Thomas H. und Carina

Das, was bei Thomas H. und Carina ein wunderbares Märchen hätte werden können, ist längst schon Geschichte. "Das hat bei mir einfach nicht gefunkt. Für mich ist es Freundschaft. Wir haben uns super verstanden, die Woche war auch super und er ist ein toller Mensch", verriet die Blondine im Gespräch mit Inka. "Man kann Liebe nicht erzwingen und wenn sie nur von einer Seite kommt, macht das ja auch keinen Sinn", beteuerte der 2,11-Meter-Mann darauf. Die beiden wollen sich nicht aus den Augen verlieren und Freunde bleiben.

Thomas W. und Bianca

Wie Burkhard und Tanja und Jürgen und Kerstin reisten auch Thomas W. und seine Bianca im Zweierpack an: Und – sie schweben nach wie vor auf Wolke sieben. Sogar mit Biancas Kindern versteht sich der "Bad Boy" prächtig. "Das war ziemlich schnell ziemlich vertraut", schwärmte er. Mit seiner Bianca will es der Rinder- und Pferdezüchter aber gemächlich angehen – Bianca hingegen kann es gar nicht schnell genug gehen: "Man muss sich auch irgendwann mal entscheiden, was man möchte, und es gibt halt nur zwei Wege: Entweder hab ich mein Herz geöffnet und ich will das oder halt nicht!"

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Burkhard und Tanja

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Christian, Ackerbauer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christopher und Jennifer von "Bauer sucht Frau" 2019

Anzeige

TV NOW "Bauer sucht Frau"-Henry und seine Hofdame Sabine

TVNOW / Andreas Friese Bauer Jürgen und Kerstin, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Philine und Kai, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2019

TVNOW Inka Bause mit "Bauer sucht Frau"-Michael und Carina

TVNOW / Michael Schukat Christina und Rudi von "Bauer sucht Frau" 2019

TV NOW Sven und Anke bei "Bauer sucht Frau" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Thomas und seine Carina

TVNOW / Andreas Friese Bianca und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Stars 2019

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de