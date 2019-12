Endspurt bei Hochzeit auf den ersten Blick! Sechs Folgen der diesjährigen Staffel des Ehe-Experiments wurden bereits ausgestrahlt – und nach Samantha und Serkans Jawort sind nun endlich alle heiratswilligen Singles unter der Haube. Jetzt geht's ans Eingemachte: Während ihrer Flitterwochen und im Alltag werden sich die Paare richtig kennenlernen – bis ihnen von den Experten schließlich die alles entscheidende Frage gestellt wird: "Wollen Sie die Ehe oder wollen Sie die Scheidung?" Für alle Fans gibt es jetzt noch ein besonders leckeres Bonbon: Auf das große Finale folgt eine Sondersendung!

Wie eine Sat.1-Pressesprecherin gegenüber Promiflash bestätigte, wird am 22. Dezember das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Special über die Mattscheiben flimmern. "Einige Wochen nach der großen Entscheidung der sechsten Staffel werden die Teilnehmer besucht: Wie geht es ihnen nach dem großen Experiment? Wie ist ihr aktueller Beziehungsstatus und was hat sich seither in ihrem Leben getan?", lauten die Fragen, denen in der Sendung auf den Grund gegangen wird.

Doch damit nicht genug: "Außerdem werden zwei der Erfolgspaare aus vergangenen Staffeln besucht: Ramona und Stephan und Vanessa und Peter. Auch bei ihnen hat sich im vergangenen Jahr einiges getan", hieß es gegenüber Promiflash weiter. Freut ihr euch auf das Special? Stimmt ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

SAT.1 / Christoph Assmann Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

